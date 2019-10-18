Çalık, muhtarları kahvaltıda ağırladı

18.10.2019 16:11

"19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla düzenlenen programa katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Vatandaşlarla ilk temasın olduğu, katılımcı demokrasinin gelişmesinin en önemli adımı muhtarlık müessesesi. Biz o açıdan çok şanslı bir ilçeyiz, çünkü Beylikdüzü'nde uyumlu bir muhtarlık yapılanması var." dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla ilçede hizmet veren muhtarları kahvaltıda ağırladı. Vatandaşlar ile devlet arasında adeta bir köprü vazifesi gören ve demokrasinin ilk halkasını oluşturan muhtarların eksiksiz katılım sağladığı programa Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra; Beylikdüzü Belediyesi başkan vekilleri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Kentin hafızasını oluşturan muhtarlar ile birlikte çalışmaktan ve aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten protokol üyelerinin ortak düşüncesi, Beylikdüzü'nde muhtarlar ile uyum çalıştıkları ve bu konuda oldukça şanslı bir ilçe oldukları oldu.

"Beylikdüzü'nde Uyumlu Bir Muhtarlık Yapılanması Var"

Konuşması sırasında muhtarlığın tarihçesine ve önemine değinen Başkan Çalık; "Vatandaşlarla ilk temasın olduğu, katılımcı demokrasinin gelişmesinin en önemli adımı muhtarlık müessesesi. Biz o açıdan çok şanslı bir ilçeyiz, çünkü Beylikdüzü'nde uyumlu bir muhtarlık yapılanması var. Vatandaşla olan o ilk temas ve ilk buluşmanın Belediye üzerine yansıması, vatandaşa hizmetin götürülmesi, katılımcı demokrasi açısından çok önemli. Onun için iyi ki varsınız ve iyi ki bu süreçte vatandaşa hizmet götürmek için birlikte çalışıyoruz. Biz Beylikdüzü'nü yaşamın en iyi merkezi haline getirmek için yola çıktık. Bunu yaparken sizlerden alacağımız geri dönüşler ve sizlerin bizlere söyleyeceklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hep işbirliği içerisinde çalıştık, bundan sonraki hedefimiz de kimseyi ayrıştırmadan, partiler üstü bir anlayışla bunu bir adım ileriye taşımak olacaktır." şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Muhtarları Dernek Başkanı Yakuplu Mahallesi Muhtarı Yüksel Kol ise Beylikdüzü muhtarları adına yaptığı konuşmasında, sıkıntı yaşanan her noktada Beylikdüzü Belediyesi'nden tam hizmet aldıklarını belirterek teşekkür etti. Program sonunda Çalık muhtarlara, günün anlam ve önemine ilişkin hediyeler takdim etti.

Kaynak: Bültenler