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Çalık, Japonlarla ortaklığı sevdi

Ahmet Çalık, Japonya'nın "Altın Işıklar, Yükselen Güneş ve Boyun Bağı" adı verilen en önemli devlet nişanını Tokyo'da düzenlenen törenle aldı.

20.02.2020 04:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 04:51
Çalık, Japonlarla ortaklığı sevdi

, 'nın "Altın Işıklar, Yükselen Güneş ve Boyun Bağı" adı verilen en önemli devlet nişanını 'da düzenlenen törenle aldı. Japon Mitsubishi ile 30 yıldır ortak olan Çalık, SECOM ile yeni bir ortaklığa daha başladı. Çalık'ın hedefi Japonlarla dünyada büyümek.

Kaynak: Dunya.com

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