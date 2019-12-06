Çalık Grubu’nun Arnavutluk’taki bankası BKT, 10’uncu kez yılın bankası seçildi
Dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden birisi olan The Banker, Çalık Grubu'nun Arnavutluk'taki bankası BKT'ye 10'uncu kez 'Arnavutluk'ta Yılın Bankası' ödülünü verdi.
06.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:03
Dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden birisi olan The Banker, Çalık Grubu'nun Arnavutluk'taki bankası BKT'ye 10'uncu kez 'Arnavutluk'ta Yılın Bankası' ödülünü verdi.
Kaynak: Dunya.com