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Çalık Grubu’nun Arnavutluk’taki bankası BKT, 10’uncu kez yılın bankası seçildi

Dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden birisi olan The Banker, Çalık Grubu'nun Arnavutluk'taki bankası BKT'ye 10'uncu kez 'Arnavutluk'ta Yılın Bankası' ödülünü verdi.

06.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:03
Çalık Grubu’nun Arnavutluk’taki bankası BKT, 10’uncu kez yılın bankası seçildi

Dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden birisi olan The Banker, Çalık Grubu'nun 'taki bankası BKT'ye 10'uncu kez 'Arnavutluk'ta Yılın Bankası' ödülünü verdi.

Kaynak: Dunya.com

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