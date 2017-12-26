Çalık Denim 30. Yılını Kutladı

Premium denim kumaş üretiminde dünyada ilk 10 firma içinde yer alan Çalık Denim, 30'uncu kuruluş yılını Malatya'da kutladı. Programda Türkiye'nin tekstil sektöründeki yeri ve Çalık Denim'in başarılı serüveni anlatıldı.



Çalık Denim İdari işler Müdürlüğünce organize edilen 30. yıl kuruluş organizasyonu İdari İşler Müdürü Kutlu Evin'in sunumu ile başladı. Programda daha sonra Çalık Denim'in 30 yıllık serüvenini anlatan bir sunum gerçekleştirildi. Türkiye'de denim pazarı hakkında bilgi veren Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici, her başarının ardında bir takım gücü olduğuna dikkat çekerek, "Büyük başarıların arkasında bir takım çalışması yatıyor ve bu takım çalışmasının olmadığı hiçbir yerde gerçek başarıdan söz etmek mümkün olmuyor. Bireysel başarılar başarıldıkları zaman ufak sevinçlere yol açarken takımların yaptıkları başarılardan sonra sevinçler daha da büyüyerek kutlanıyor" dedi. Bir üretim tesisinde en önemli 3 konunun olduğunu belirten Yenici, "Bunlardan bir tanesi tabi ki finans gücü. Mutlaka bir paranız olması gerekiyor. İkincisi makinelerinizin olması gerekiyor. Üçüncüsü de belki en önemlisi, bunları hayata geçirecek, bunları çalıştıracak, bunlardan ortaya bir şey çıkaracak insan gerekiyor" şeklinde konuştu. Çalık Denim Genel Müdür Yardımcısı Fatih Doğan ise Malatya'da ki tesisleri hakkında bilgiler verdi. Doğan, "Bugün 30. Yılımızı kutluyoruz. Malatya Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ilk tesis Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ve önemli yatırımlarından biri olan Çalık Denim, eski adıyla GAP Güney Doğu Tekstil, GAP Tekstil olarak Malatya'da kurulmuş bir tesis. Bu tesisin başlangıcından günümüze kadar emeği geçen katkısı geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.



Çalık Denim Fabrika ve ARGE Direktörü Serhat Karaduman ise 30 yıla kadar ulaşmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. Çalık Denim Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Ender Hıdıroğlu ise Çalık Denim'in bugüne kadar kat ettiği yola ve verilen emeğe değindi.



Konuşmaların ardından Çalık Denim'de 25. yılını dolduran emektar personele plaket takdim edildi. - MALATYA