Çalık'dan Bedelli Askerlik Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bedelli askerliğe ilişkin, "Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edecek. İnşallah Meclis'in gündemine belki de kararname ile bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak." dedi.

Çalık, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Çalık, 24 Haziran seçimlerinde demokratik bir devrim yaptıklarını ve bunun liderinin de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlattı.

Etkin ve hızlı yönetimle ekonomiyi, adaleti, huzuru tesis etmek adına emin adımlarla ilerleyeceklerini belirten Çalık, her zaman olduğu gibi yola devam edeceklerini vurguladı.

Çalık, bir daha 15 Temmuz'un yaşanmaması, darbelerin gündemlerine gelmemesi için milletin iradesinin sandıklara yansıdığını vurguladı.

Bir gazetecinin "Bedelli askerlikle ilgili son durum nedir?" sorusu üzerine Çalık, konunun seçimlerden önce gündemde olduğunu anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı ile görüşülerek milletin talebi doğrultusunda karar verileceğini aktaran Çalık, "Bedelli askerlikle ilgili çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın sonuna gelinmiş vaziyette. Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edecek. İnşallah Meclis'in gündemine belki de kararname ile bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak. Bize de sosyal medya, mail ve telefonlar üzerinden çok yoğun talepler geliyor. Eğer milletimizin buna ihtiyacı varsa biz bunu görmekle mükellefiz." diye konuştu.

"Şiddete, tacize sıfır tolerans"

"Cinsel istismar ve son günlerde istismara yönelik operasyonlar gerçekleşiyor. Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?" sorusuna ise Çalık, şöyle cevap verdi:

"Her türlü istismara ve şiddete sıfır tolerans dedik. Operasyonların bundan sonra da hele ki bu tarz toplumun ahlaki düzenini bozacak, dini istismar eden hiç bir ekibin, grubun bu tarz faaliyetlerine izin verilmeyecektir. Şiddete, tacize sıfır tolerans. İnsan hakları ve özgürlükleri, bütün canlıların hak ve özgürlükleri inşallah hiç bir şekilde ihlal edilmeyecek."