California Yangınlarla Mücadele Ediyor California'nın çeşitli bölgelerinde yüksek hava sıcaklıkları ve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar devam ediyor.

California'nın çeşitli bölgelerinde yüksek hava sıcaklıkları ve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar devam ediyor. İtfaiye ekipleri 15 Ağustos'tan itibaren eyalette yaklaşık 500 farklı yangının olduğunu, en büyük 20 tanesininse kontrol altına alınmasında zorlandıklarını bildirdi Kaynak: DailyMotion.com