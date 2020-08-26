California Yangınlarla Mücadele Ediyor
California'nın çeşitli bölgelerinde yüksek hava sıcaklıkları ve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar devam ediyor.
26.08.2020 09:44 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:49
California'nın çeşitli bölgelerinde yüksek hava sıcaklıkları ve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar devam ediyor. İtfaiye ekipleri 15 Ağustos'tan itibaren eyalette yaklaşık 500 farklı yangının olduğunu, en büyük 20 tanesininse kontrol altına alınmasında zorlandıklarını bildirdi
Kaynak: DailyMotion.com