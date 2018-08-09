California Yangınıyla 1 Gözaltı

California'da eyalet tarihinin en büyük yangınıyla bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı. California'daki Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasında devam eden yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Polis gözaltına alınan kişinin 51 yaşındaki Forrest Gordon Clark olduğunu açıkladı. Orange County yetkilileri, gönüllü bir itfaiye yetkilisine "Burası yanacak" yazan bir e-mail gönderdiğini belirtmişti. Clark'ın komşularıyla uzun yıllardır yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangını kasten başlattığı düşünülüyor. Orange County bölge Savcılığı Sözcüsü Susan Schroeder, ofisinin onu bu korkunç suçlardan dolayı adalet önüne çıkaracağını söyledi. Kundakçılık, cinayet ve tutuklanmaya direnmekle suçlanan Clark'ın bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor. İki haftadır devam eden ve eyaletin birçok bölgesinde etkili olan yangında büyük maddi hasar meydana geldiği, bin 500 binanın yandığı belirtildi.

(İHA)