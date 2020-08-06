California'nın Corona Virüsü Verilerinde Hata
California Valisi Gavin Newsom tarafından hafta başında açıklanan, California'nın Corona virüsü vakalarının 7 gün ortalaması değerlendirildiğinde yüzde 21 oranında azaldığı bilgisinin hatalı olduğu bildirildi.
06.08.2020 19:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:54
California Valisi Gavin Newsom tarafından hafta başında açıklanan, California'nın Corona virüsü vakalarının 7 gün ortalaması değerlendirildiğinde yüzde 21 oranında azaldığı bilgisinin hatalı olduğu bildirildi
Kaynak: DailyMotion.com