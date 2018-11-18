California'daki Yangınlarda Ölü Sayısı 76'ya Çıktı

ABD'nin California eyaletinde etkili olan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı.



Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, düzenlediği basın toplantısında, California'nın kuzeyinde bir kamp yerindeki yangında 2 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 76'ya yükseldiğini açıkladı.



Honea, yaklaşık bin 300 kişiden ise hala haber alınamadığını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinde yangından etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

California'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı kullanılamaz hale getirdi.



Yetkililer, eyaletin güneyinde süren yangınlarda da yaklaşık 450 evin ciddi hasar gördüğünü bildirdi.



Güneyde devam eden yangından etkilenenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var. Bu bölgede evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor.