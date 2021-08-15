California'daki yangında yok olan ormanlık alan 210 bin hektara yaklaştı
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California'daki yangında yok olan ormanlık alan 210 bin hektara yaklaştı

California'daki yangında yok olan ormanlık alan 210 bin hektara yaklaştı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

ABD'nin California eyaletinde bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangında yaklaşık 210 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu bildirildi.

ABD'nin California eyaletinde bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangında yaklaşık 210 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu bildirildi.

California'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan ve hala yeşil alanlarla içindeki canlıları tehdit eden yangında yaklaşık 210 bin hektar ormanlık alan tahrip olurken, alevlerin henüz yüzde 31'lik bölümünün kontrol altına alınabildiği belirtildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo büyüklüğündeki bir alanı küle çeviren yangını söndürmek için 6 binden fazla itfaiyeci çalışıyor.

Sıcak hava ve gök gürültülü fırtına yeni yangınların çıkması tehlikesini artırıyor

Bölgede 13 Ağustos'ta başlayan gök gürültülü fırtınanın, rüzgarın hızlanmasına yol açması ve beraberinde çok az yağmur görülmesi nedeniyle itfaiye ekiplerinin çalışmaları güçleşti.

Fırtına alevlerin, Dixie yangınının tamamen küle döndürdüğü Greenville kasabasının yakınındaki iki kasabaya ulaşmasına neden oldu.

Ekipler, alevlerin Westwood'a ulaşmasını engellemek için buldozerlerle yangın söndürme şeritleri oluşturdu.

Yangın söndürme çalışmaları yetkililerinden Jake Cagle, hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtınanın, alevleri Greenville'in doğusundaki Janesville kasabasına yaklaştırdığını söyledi.

Diğer yandan, California'nın kuzeyinde etkili olan sıcak hava ve gök gürültülü fırtına yeni yangınların çıkması tehlikesini artırıyor.

ABD Orman Hizmetleri Dairesi, ülkenin batısında süren onlarca yangın nedeniyle "kriz modu"nda çalıştıklarını açıkladı.

Yangınların çıkış nedeni henüz bilinmezken Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi tarafından yapılan açıklamada, elektrik hattına devrilen bir ağacın söz konusu felakete yol açmış olabileceği belirtildi.

Bu arada, ülkenin batısında çıkan yangınlar bölgedeki eyaletlerde hava kirliliği seviyesinin sağlıksız veya çok sağlıksız seviyesine yükselmesine yol açtı.

Greenville kül olmuştu

California'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan "Dixie" adı verilen yangın sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.

"Dixie" California tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayda geçmişti.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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