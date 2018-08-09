California'daki Yangın Eylül'e Kadar Sürebilir

ABD'nin California eyaletinde, devam eden orman yangınlarının eylül ayına kadar sürebileceği ifade ediliyor. California'daki Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki yangın, kontrol altına alınamıyor. Yetkililer, 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangını devlet tarihindeki en büyük yangın olarak nitelendirdi. California itfaiye yetkilileri, yangınların Eylül'e kadar sürmesinden endişe edildiğini açıkladı. 283 bin 800 dönümlük araziye yayılan yangına 14 bin itfaiye eri ile yüzlerce ABD askeri müdahale ediyor. Eyaletin birçok bölgesinde etkili olan yangında büyük maddi hasar meydana geldiği, bin 500 binanın yandığı belirtildi.

(İHA)