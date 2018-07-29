California'daki Yangın

ABD'nin California eyaletinde kontrol altına alınamayan yangında ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

BBC'de yer alan haberde, yangında 2 çocuk ve büyükannelerinin hayatını kaybetmesiyle birlikte yaşamını yitirenlerin sayısının 5'e çıktığı ifade edildi. Haberde, 6 kişiden ise halen haber alınamadığı da kaydedildi.

Pazartesi günü başlayan yangın yaklaşık 200 kilometrekarelik alanda etkili olmaya devam ederken, alevlerin yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alınabildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 3 bin 400'den fazla itfaiyeci katılıyor.

Yetkililer, Shasta bölgesindeki çalılık alanda çıkan yangında 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığı açıklamıştı.

Yangında şu ana kadar 500'den fazla binanın hasar gördüğü ve 37 bin kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiği belirtilmişti.

Çalışmalara yangın söndürme uçaklarının da dahil olduğu kaydedildi.



Bölgede acil durum uyarısı da devam ediyor.