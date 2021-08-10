California'daki yangın 195 bin hektarlık alana ulaştı
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California'daki yangın 195 bin hektarlık alana ulaştı

California'daki yangın 195 bin hektarlık alana ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin California eyaletinde haftalardır devam eden Dixie adı verilen yangının 195 bin hektarlık alana ulaştığını açıklandı.

ABD'nin California eyaletinde haftalardır devam eden Dixie adı verilen yangının 195 bin hektarlık alana ulaştığını açıklandı.

ABD'nin California eyaletinde haftalar önce başlayan son yılların en büyük orman yangını etkisini sürdürüyor. California Orman ve Yangından Korunma Departmanı (Cal Fire), Dixie adı verilen yangının eyalet tarihinin en kötü ikinci yangını olduğunu açıkladı. Yangında 873 yapı kullanılamaz hale gelirken 61 yapı da zarar gördü. Cal Fire konuya ilişkin açıklamasında, 16 bin 35 binanın ise tehdit altında olduğunu duyururken, yangının 195 bin hektarlık alana ulaştığını açıkladı. Yangını kontrol altına almak için 9 bin 542 itfaiye eri mücadelesini sürdürüyor.

California Acil Servisi Kaliforniya Valiliği Acil Servis Ofisi konuya ilişkin açıklamasında, 12 bin kişinin tahliye ile karşı karşıya olduğunu aktardı.

ABD'de bu yıl içerisinde yaklaşık 40 bin yangın çıktı. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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