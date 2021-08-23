California'daki orman yangını devam ediyor: 700 ev küle döndü
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California'daki orman yangını devam ediyor: 700 ev küle döndü

California'daki orman yangını devam ediyor: 700 ev küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin California eyaletinin kuzeyindeki Sierra Nevada'da farklı noktalarda 1 haftadır devam eden yangınlarda 700 evin küle döndüğü belirtildi.

ABD'nin California eyaletinin kuzeyindeki Sierra Nevada'da farklı noktalarda 1 haftadır devam eden yangınlarda 700 evin küle döndüğü belirtildi.

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde bir haftadır süren orman yangını yayılmaya devam ediyor. El Dorado bölgesinde başlayan Caldor yangınının ilerlediği Sierra Nevada'da yaklaşık 40 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü. Henüz nedeni bilinmeyen ve 14 Ağustos'ta başlayan yangının kontrol altına alınamadığı belirtildi. Rüzgar nedeniyle alevlerin engebeli alanlara sıçramasının ekiplerin yangına müdahalesini zorlaştırdığı öğrenildi. Sierra Nevada bölgesinde yer alan Greenville ve Grizzly Flats'deki yerleşim bölgelerinde en az 700 ev küle dönerken, alevlerin ilerlediği ormanlık arazilerde yaklaşık 13 bin evin risk altında olduğu belirtildi.

Dixie'de 285 bin hektar alan yandı

Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayıtlara geçen Dixie yangınında şu ana kadar 285 bin hektar alan küle döndü. Beş haftadır devam eden yangında Los Angeles'ın 2 katı büyüklüğünde bir alan yandı. Yangının yalnızca yüzde 37'si kontrol altına alınabildi.

Güney California'daki Kern County'deki yangın nedeniyle tahliye emri verildi. Yaklaşık 5 bin 400 hektarlık alanın küle döndüğü yangının yüzde 10'u kontrol altına alınabildi.

Toplam 94 büyük ve aktif yangının bulunduğu California'da 9 ormana girişler yangın riski nedeniyle yasaklandı. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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