California'da Yakıt Sızıntısının Neden Olduğu Endişe - Haberler
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California'da Yakıt Sızıntısının Neden Olduğu Endişe

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Ekim ayının ilk günlerinde denizaltında kopan bir petrol boru hattı California'nın güney kıyılarına yakıt sızmasına neden oldu.

Ekim ayının ilk günlerinde denizaltında kopan bir petrol boru hattı California'nın güney kıyılarına yakıt sızmasına neden oldu. İki ay sonra Huntington Beach bölgesinde hayat normale döndü fakat bölge halkı turistik kentin şöhretinin zarar gördüğünü ve turistlerin azaldığını söylüyor

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