California'da Vaka Sayılarında Düşüş
California valisi tarafından yapılan açıklamaya göre Corona virüsü vakalarında son bir hafta içinde eyalette yüzde 21 oranında düşüş kaydedildi.
05.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:56
California valisi tarafından yapılan açıklamaya göre Corona virüsü vakalarında son bir hafta içinde eyalette yüzde 21 oranında düşüş kaydedildi. Ancak cezaevlerinde vakalar artışta. Eyaletteki orman yangınlarının azalması da pandemiyle ilişkilendiriliyor. Los Angeles'tan Çıdam Yücel bildiriyor
Kaynak: DailyMotion.com