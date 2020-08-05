California'da Vaka Sayılarında Düşüş California valisi tarafından yapılan açıklamaya göre Corona virüsü vakalarında son bir hafta içinde eyalette yüzde 21 oranında düşüş kaydedildi.

California valisi tarafından yapılan açıklamaya göre Corona virüsü vakalarında son bir hafta içinde eyalette yüzde 21 oranında düşüş kaydedildi. Ancak cezaevlerinde vakalar artışta. Eyaletteki orman yangınlarının azalması da pandemiyle ilişkilendiriliyor. Los Angeles'tan Çıdam Yücel bildiriyor Kaynak: DailyMotion.com