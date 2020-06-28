California'da silahlı saldırı: 1 ölü ABD'nin California eyaletinde bir perakende dağıtım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletinde bir perakende dağıtım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Polis yetkilileri, silahlı saldırganın, ulusal bir perakende zincirine ait dağıtım merkezinin antreposuna aracıyla daldığını ve tüfekle etraftakilere ateş açtığını bildirdi. Saldırıda dağıtım merkezi çalışanı Martin Haro-Lozano (45) yaşamını yitirirken, antrepoda bulunanlardan dördü yaralandı. Polis tarafından silahla vurularak öldürülen 31 yaşındaki erkek saldırganın geçmişte dağıtım merkezinde çalıştığı belirtildi. Kaynak: AA