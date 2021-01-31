California'da şiddetli fırtına nedeniyle yol çöktü
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California'da şiddetli fırtına nedeniyle yol çöktü

31.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:24
California'da şiddetli fırtına nedeniyle yol çöktü

ABD'nin California eyaletinde cuma günü etkisini gösteren fırtına yolun çökmesine neden oldu.

ABD'nin California eyaletinde cuma günü etkisini gösteren fırtına yolun çökmesine neden oldu.

CBS News'ün haberine göre, California Ulaşım Dairesi Twitter'dan Big Sur kıyı şeridindeki Rat Creek 1. Karayolu'nda yaşanan çökmeye dair drone görüntülerini yayınlandı.

Görüntülerde, günler önce olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan kara yolunun çöktüğü görüldü.

Ayrıca fırtına nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

ABD Kuraklık İzleme Merkezi, fırtına öncesi şiddetli kuraklık yaşandığını kaydetti.???????

Cuma günü etkisini göstererek şiddetini artıran fırtınaya ilişkin California Valisi Gavin Newsom, Monterey ve San Luis Obispo için "acil durum" ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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