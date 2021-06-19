California'da sıcaklık alarmı
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California'da sıcaklık alarmı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin batısı sıcak hava dalgasının etkisine girdi.

ABD'nin batısı sıcak hava dalgasının etkisine girdi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin batı ve güneyinde 50 milyon kişiyi etkileyen aşırı sıcak hava dalgası için ölüm tehlikesi uyarıları yaparken, sıcaklardan en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelen California'da "acil durum" ilan edildi.

Halkın çamaşır makinesi, bulaşık makinesi kullanmaması, güç tasarrufu yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yapması istendi. San Francisco Körfez Bölgesi için uyarı yayınlanırken, birkaç noktaya soğutma merkezi kuruldu.

California'da sıcaklık alarmı
California'da sıcaklık alarmı
California'da sıcaklık alarmı
California'da sıcaklık alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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