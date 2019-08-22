- California'da Özel Jet Kalkış Sırasında Alev Aldı

- California'da Özel Jet Kalkış Sırasında Alev Aldı

- California'da özel jet kalkış sırasında alev aldıCALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde 10 mürettebatın bulunduğu özel jet kalkış sırasında alev aldı.

22.08.2019 15:42
- California'da Özel Jet Kalkış Sırasında Alev Aldı

- California'da özel jet kalkış sırasında alev aldı

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde 10 mürettebatın bulunduğu özel jet kalkış sırasında alev aldı.

California eyaletinde Oroville Havalimanı'nda dün Cessna Citataion Excel Tipi özel jet kalkış sırasında alev aldı. Uçakta bulunan 8 yolcu ve 2 pilot olaydan yara almadan kurtuldu.

Oroville'den Oregon'daki Portland Uluslararası Havaalanı'na gitmek için havalanan uçak, yangının ardından hurdaya döndü.

- California'da Özel Jet Kalkış Sırasında Alev Aldı
Kaynak: İHA
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