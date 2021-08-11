California'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor
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California'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor

California'da öğretmenlere ve okul çalışanlarına, aşı veya haftalık test zorunluluğu geliyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin California eyaletinde, yeni eğitim dönemi başında tüm öğretmenlerin ve okul personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırması zorunlu hale getirilecek.

NEW ABD'nin California eyaletinde, yeni eğitim dönemi başında tüm öğretmenlerin ve okul personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırması zorunlu hale getirilecek.

Vali Gavin Newsom, California'nın ülkedeki tüm öğretmenlerin ve okul personelinin aşılanmasını, aksi takdirde haftalık Kovid-19 testine tabi tutulmasını zorunlu kılan ilk eyalet olacağını duyurdu.

San Fransisco bölgesinde eğitim sezonunu açan bir ilköğretim okulunu ziyaret eden Newsom, "Bu kararın, okullarımızı açık tutmanın ve benim gibi ebeveynlerin küçük çocukları için duyduğu en büyük endişeyi gidermenin sürdürülebilir bir yolu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

ABD'nin diğer eyaletlerinde olduğu gibi son haftalarda California'da da virüsün Delta varyantı nedeniyle Kovid-19 vakalarında büyük artış görülürken çocukların bu varyanttan önceki türlere göre çok daha fazla etkilendiği bildirildi.

California eyalet yönetimi geçen haftalarda, eyalet genelinde tüm sağlık çalışanlarının işe alımlarda tam olarak aşılanmış olmalarını ön şart olarak belirlemiş, diğer tüm eyalet memurlarından ise aşılanmalarını veya haftalık test yaptırmalarını istemişti.

California, 4 milyon 76 bini aşkın Kovid-19 vakasıyla ABD'de ilk sırada bulunurken virüse bağlı 64 bin 853 can kaybı ile de tüm eyaletlerin önünde yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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