California'da Maske Takmayana Para Cezası Amerika'nın en kalabalık eyaletlerinden California salgının hız kesmediği noktalardan. Plajlar kapatılıyor, maske takmayana para cezası var. Cezanın miktarı 500 dolara kadar yükselebiliyor.

Amerika'nın en kalabalık eyaletlerinden California salgının hız kesmediği noktalardan. Plajlar kapatılıyor, maske takmayana para cezası var. Cezanın miktarı 500 dolara kadar yükselebiliyor. Ayrıntıları Los Angeles'tan Çıdam Yücel bildiriyor Kaynak: DailyMotion.com