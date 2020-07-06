California'da Maske Takmayana Para Cezası
Amerika'nın en kalabalık eyaletlerinden California salgının hız kesmediği noktalardan. Plajlar kapatılıyor, maske takmayana para cezası var. Cezanın miktarı 500 dolara kadar yükselebiliyor.
06.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:38
Amerika'nın en kalabalık eyaletlerinden California salgının hız kesmediği noktalardan. Plajlar kapatılıyor, maske takmayana para cezası var. Cezanın miktarı 500 dolara kadar yükselebiliyor. Ayrıntıları Los Angeles'tan Çıdam Yücel bildiriyor
Kaynak: DailyMotion.com