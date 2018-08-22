California'da Kurban Bayramı Etkinliği Düzenlendi

ABD'nin California eyaleti San Francisco körfezinde yaşayan Türkler Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya geldi.

Silikon Vadisi'nde yer alan Menlo Park şehrinde bulunan Flood Park piknik alanı içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı Silikon Vadisi merkezi tarafından düzenlenen Kurban Bayramı etkinliğinde bayram namazının ardından kahvaltı yapıldı, çocuklara pamuk şekerler dağıtıldı ve eğlence düzenlendi.

Türkiye'den eşi ile yeni gelen ve gurbette ilk bayramı olduğunu belirten İlkay Şeremet, "Biraz duygusal anlar yaşıyoruz tabi ama burada Türkler ile bir arada olmak ve bayram namazına gelmek çok güzel, duygusal ve önemli. Ailemizden uzak bayram geçirmek tabiiki biraz bizi zorluyor. Ama burada da hepimiz birer aile gibiyiz ve o yüzden alışmaya çalışıyoruz." dedi.

Eşinin Türk olduğunu söyleyen Rebecca Ahmed, güzel insanlarla bir araya gelerek bayramı kutladıklarını ve çok güzel vakit geçirdiğini ifade etti.

Yaklaşık 5 ay önce Türkiye Diyanet Başkanlığı tarafından görevli olarak gelen imam Mahmut Alpaydın da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeden çok uzaklarda Kurban Bayramı'nı idrak ettiklerine işaret etti.

Alpaydın, şunları kaydetti:

"Birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdik. Bu vesileyle buradan vatanımıza tüm kardeşlerimizin gurbetten selamlarını iletiyoruz. Bayramlar burada bizi birleştiren ve var olmamızı sağlayan unsurlardır. Fakat gurbette bayramı yaşamak ve hissetmek gerçekten bizim için çok heyecan verici oldu. Bizler de burada din görevlisi olarak kardeşlerimize ve özellikle çocuklarımıza rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Tek amacımız buradaki kardeşliği, buradaki birliği geleceğe emin adımlarla taşımak ve birliğimizi beraberliğimizi sürekli zinde tutmaktır."