California'da Küçük İşletmeler Ayakta Kalma Savaşı Veriyor
California'da yeni kısıtlamaların uygulandığı sektörlerin başsında ilk etapta restoranlar var. Ekonominin kapanması herkesi etkilese de küçük işletmeler hala ayakta kalma savaşı veriyor.
14.07.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:00
California'da yeni kısıtlamaların uygulandığı sektörlerin başsında ilk etapta restoranlar var. Ekonominin kapanması herkesi etkilese de küçük işletmeler hala ayakta kalma savaşı veriyor. Üstelik vaka sayılarının artıyor olması yüzünden birçok işletme yeniden kapanma riskiyle karşı karşıya
Kaynak: DailyMotion.com