California'da Küçük İşletmeler Ayakta Kalma Savaşı Veriyor California'da yeni kısıtlamaların uygulandığı sektörlerin başsında ilk etapta restoranlar var. Ekonominin kapanması herkesi etkilese de küçük işletmeler hala ayakta kalma savaşı veriyor.

California'da yeni kısıtlamaların uygulandığı sektörlerin başsında ilk etapta restoranlar var. Ekonominin kapanması herkesi etkilese de küçük işletmeler hala ayakta kalma savaşı veriyor. Üstelik vaka sayılarının artıyor olması yüzünden birçok işletme yeniden kapanma riskiyle karşı karşıya

Kaynak: DailyMotion.com