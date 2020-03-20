California'da Kovid-19 nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi
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Amerika Birleşik Devletleri, California, Washington, New York, Güncel

California'da Kovid-19 nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi

ABD'nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyalet genelinde 'evde kalma emri'nin çıkarıldığı belirtildi.

20.03.2020 05:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 05:58
California'da Kovid-19 nedeniyle 40 milyon insana 'evde kalma' emri verildi

ABD'nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyalet genelinde 'evde kalma emri'nin çıkarıldığı belirtildi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, California Valisi Gavin Newsom, Perşembe akşamı eyaletin 40 milyon sakinini kapsayacak şekilde 'evde kalma emri' verdi.

Vali Newsom, eyaletin sağlık sistemini çökertmekle tehdit eden koronavirüsün yayılmasını kontrol etmek için zaruri olmayan dolaşımın ikinci bir emre kadar kısıtlandığını belirterek, "Şimdi zor kararlar alma zamanı, gerçeği kabul etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Valinin emri çerçevesinde, insanlardan evlerinde kalmaları istenirken, tıbbi ve gıda gibi asli ihtiyaçların temini için ise evlerden çıkılabileceği kaydedildi.

Eyaletteki restoran gibi iş yerlerinin ise evlere servis yapmak şartıyla açık kalabileceği belirtildi.

California, 910 koronavirüs vakası ve 19 ölüm ile Washington ve New York'tan sonra ABD'de salgının en fazla etkilediği eyaletlerin başında geliyor.

Son güncellemelere göre New York, en az 5 bin 298 Kovid-19 vakası ile ülkede başı çekerken, onu 1376 teyid edilmiş vaka ile Washington eyaleti izliyor.

Kaynak: AA

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