California'da günlerdir süren orman yangını Tahoe Gölü'ne yaklaştı
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California'da günlerdir süren orman yangını Tahoe Gölü'ne yaklaştı

California'da günlerdir süren orman yangını Tahoe Gölü'ne yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin California eyaletinin kuzeyindeki Sierra Nevada'da giderek yayılan Caldor yangınının Tahoe Gölü'ne yaklaştığı bildirildi.

ABD'nin California eyaletinin kuzeyindeki Sierra Nevada'da giderek yayılan Caldor yangınının Tahoe Gölü'ne yaklaştığı bildirildi.

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde 14 Ağustos'ta başlayan orman yangını yayılmaya devam ediyor. El Dorado bölgesinde başlayan ve şu ana kadar 49 bin hektar alanı küle çeviren Caldor yangınının yalnızca yüzde 11'i kontrol altına alınabildi. California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı'ndan (CAL Fire) Thom Porter, engebeli ormanlık arazilerde ilerleyen yangının Sierra Nevada dağlarında, Nevada-California sınırında bulunan turistik yerleşim bölgelerinin olduğu Tahoe Gölü'ne yaklaştığını açıkladı. Caldor yangınının eyaletteki diğer yangınlarla mücadelede en büyük öncelik olduğunu ifade eden Porter, "Alevler Tahoe Gölü havzasının kapısını çalıyor. Tüm çabamızı alevleri havzanın dışında tutmak için harcıyoruz" diye konuştu. Şu ana kadar yalnızca yüzde 11'i kontrol altına alınabilen yangında 2 bin 100'den fazla personel, 22 helikopter, 50 itfaiye ekibi ve 200 itfaiye aracı görev yapıyor. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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