California'da Evsizlere Açılan Oteller Boş Kaldı ABD'nin California eyaletinde, Corona virüsü ile mücadele kapsamında evsizler için tahsis edilen 15 bin otel odasının yarısı boş kaldı.

ABD'nin California eyaletinde, Corona virüsü ile mücadele kapsamında evsizler için tahsis edilen 15 bin otel odasının yarısı boş kaldı. ABD'nin en kalabaIık evsiz nüfusuna sahip eyalette, otellerin imajlarını korumak için evsizlere kapılarını kapattığı iddia ediliyor Kaynak: DailyMotion.com