California'da artan Kovid-19 vakaları sonrası maske zorunluluğu geri getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

California'da artan Kovid-19 vakaları sonrası maske zorunluluğu geri getirildi

California'da artan Kovid-19 vakaları sonrası maske zorunluluğu geri getirildi
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

ABD'nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulanmaya başladı.

ABD'nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulanmaya başladı.

Eyalet yönetimi yeni düzenlemenin 15 Aralık'tan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Kapalı alanlarda maske takmanın yanı sıra sağlık çalışanlarının, kamu personelinin, öğretmen ve öğrencilerin aşılanması da zorunlu kılındı.

ABD'de Washington, Oregon, Illinois, New Mexico, Nevada ve Hawaii eyaletlerinde kapalı alanlarda maske takmak zorunlu.

Eyalet genelinde maske zorunluluğu aşı olmuş kişiler için 15 Haziran'da kaldırılmıştı. Ancak ülke genelinde virüsün Omicron varyantının tespit edilmesi ve vaka sayılarında artış görülmesi üzerine eyaletteki yerel yönetimler yavaş yavaş maske zorunluluğu getirmeye başlamıştı.

Yaklaşık 2 haftadır vaka sayılarının artışta olduğu California'da bugüne kadar 4 milyon 886 bin 509 vaka kaydedilirken, 74 bin 685 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı

ABD'de skandal olay! Öğretmen ve öğrencinin cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı

 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

 Irak'ın kuzeyinde 9 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title