California'da 3 gün içinde 2. deprem

ABD'nin California eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana geldi.

California'da 3 gün içinde 2. deprem

ABD'nin California eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana geldi.

Kaynak: Dunya.com

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