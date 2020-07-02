California Corona ile Mücadelede Başa mı Dönüyor? Uzmanlar, Corona virüsü salgınının Amerika'da birçok bölgede kontrol altına alınamayacak kadar hızla yayıldığını söylüyor.

Uzmanlar, Corona virüsü salgınının Amerika'da birçok bölgede kontrol altına alınamayacak kadar hızla yayıldığını söylüyor. Yürürlüğe her gün yeni yeni tedbirler giriyor. Los Angeles'ta sinemaların ardından plajlar ve bisiklet yolları da kapatılıyor. Çıdam Yücel son gelişmeleri aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com