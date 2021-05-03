California açıklarında göçmen taşıyan teknenin batması sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı
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California açıklarında göçmen taşıyan teknenin batması sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı

California açıklarında göçmen taşıyan teknenin batması sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin California eyaletinde dün San Diego kenti açıklarında düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

NEW ABD'nin California eyaletinde dün San Diego kenti açıklarında düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

ABD San Diego Bölge Sahil Güvenlik Birimi yaptığı açıklamada, 29 kişinin bulunduğu teknedeki kayıp 2 kişinin daha ölü bulunduğu kaydedildi.

Böylece ölü sayısı 4'e yükselirken, kurtarılan 25 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bir kişinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rüzgar ve aşırı dalgadan dolayı Point Loma semti açıklarında resife çarparak parçalanan teknede dün iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) Yöneticisi Jeff Stephenson düzenlenen basın toplantısında, "Bizim tespitlerimize göre, bu tekne ABD'ye yasa dışı göçmen sokmak için kullanılıyordu." ifadelerini kullandı.

Kurtarılanlar arasında bulunan ve ismi açıklanmayan tekne kaptanının gözaltına alındığı belirtildi.

Göçmenlerin hangi ülkeden geldiği ve aralarında kadınlar ile çocukların bulunup bulunmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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