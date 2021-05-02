California açıklarında gemi alabora oldu
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California açıklarında gemi alabora oldu

California açıklarında gemi alabora oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin California eyaleti açıklarında bir geminin alabora olduğu ve şu ana kadar 24 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

ABD'nin California eyaleti açıklarında bir geminin alabora olduğu ve şu ana kadar 24 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan Point Loma açıklarında bir gemi alabora oldu. San Diego İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, geminin Cabrillo Ulusal Anıtı yakınında yerel saatle 10.00 sularında alabora olduğuna dair yardım çağrısı alındığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Departman, kurtarma çalışmalarına 8 itfaiye aracı, 10 sağlık görevlisi ve 92 personel gönderildiğini ifade ederken, 24 kişinin şu ana kadar sudan çıkarıldığını açıkladı.

Departman, olay hakkında daha fazla bilgi paylaşmazken, kurtarılanların tedavi için çevrede bulunana hastanelere sevk edildiğini aktardı. Gemide bulunan kişi sayısı ise henüz netlik kazanmadı. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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