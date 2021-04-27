California açıklarında böcek ilacı DDT içerdiği düşünülen 25 bin civarında varil bulundu
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California açıklarında böcek ilacı DDT içerdiği düşünülen 25 bin civarında varil bulundu

California açıklarında böcek ilacı DDT içerdiği düşünülen 25 bin civarında varil bulundu
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

SAN ABD'nin güney batısı açıklarındaki deniz tabanında içinde zehirli böcek ilacı DDT olduğu düşünülen 25 bin civarında varil tespit edildi.

SAN ABD'nin güney batısı açıklarındaki deniz tabanında içinde zehirli böcek ilacı DDT olduğu düşünülen 25 bin civarında varil tespit edildi.

California Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsünde görevli deniz bilimciler, ülkenin güneyindeki California eyaletine bağlı Los Angeles kenti kıyıları ile Santa Catalina Adası arasındaki en az 14 bin 500 hektar deniz tabanını haritalandırdı.

Deniz bilimciler, daha önce yapılan çalışmalarda, denizin dibindeki tortuda ve ekosistemde zehirli kimyasalların bulunduğu bu bölgede, 27 bin 345 varil benzeri fotoğraflar çekti.

Sonar teknolojiye sahip su altı insansız hava araçları (drone) kullanılarak elde edilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda, yüzeyin 900 metre altında 25 bin civarında varil görüldü.

Uzmanlar, eski gemi trafiği kayıtlarına göre, California'nın güneyindeki bu bölgenin sanayi şirketlerince 1972'ye kadar zehirli atık boşaltma alanı olarak kullanıldığı için bulunan varillerinde zehirli böcek ilacı DDT içerdiğini düşünüyor.

Bölgedeki atıkların tam yeri ve boyutu söz konusu bu çalışmaya kadar bilinmiyordu.

DDT'nin atık olarak boşaltıldığı tahmin ediliyor

Scripps Oşinografi Enstitüsünde görevli olan ve çalışmaya öncülük eden Eric Terrill, yaptığı basın açıklamasında, bulguların oldukça "şaşırtıcı" olduğunu söyledi.

Çalışmalarının varillerin "geniş bir alan haritasını" sağladığını aktaran Terrill, varillerin DDT içerip içermediğine ancak alınacak örneklerin incelenmesiyle karar verilebileceğini kaydetti.

Buffalo Üniversitesi Kimya Bölümünde görevli Prof. Diana Aga, varillerde zehirli kimyasal olduğunun kanıtlanması durumunda bulguların "şoke edici" olduğunu belirtti.

Variller sızdırmadıysa daha güvenli bir alana taşınabileceğini söyleyen Aga, eğer sızma olduysa bu zararın belirlenmesi için bilim insanlarının sudan ve tortudan örnekler alabileceğini dile getirdi.

Los Angeles ile Catalina Adası arasındaki bölgeye 350 ila 700 ton zehirli böcek ilacı DDT'nin atık olarak boşaltıldığı tahmin ediliyor.

Catalina açıklarına, 1947-1972 döneminde DDT dolu varillerin atıldığı biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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