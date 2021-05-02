California açıklarında alabora olan gemide 2 kişi öldü
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California açıklarında alabora olan gemide 2 kişi öldü

California açıklarında alabora olan gemide 2 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin California eyaleti açıklarında alabora olan gemide 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD'nin California eyaleti açıklarında alabora olan gemide 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan Point Loma'da bulunan Cabrillo Ulusal Anıtı açıklarında sabah saatlerinde bir gemi alabora olmuştu. San Diego İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kazada çok sayıda kişinin yaralandığını aktarılmış, 24 kişinin sudan çıkarıldığını bildirmişti.

San Diego İtfaiye Departmanı Sözcüsü Jose Ysea yaptığı açıklamada, alabora olan gemide 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise tedavisine devam edildiğini belirtti.

Yetkililer, gemi ile Meksika'dan ABD'ye insan kaçakçılığı yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Kurtarma çalışmalarına 8 itfaiye aracı, 10 sağlık görevlisi ve 92 personel katılırken, Sahil Güvenlik de arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor. - CALİFORNİA

California açıklarında alabora olan gemide 2 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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