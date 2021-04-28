Çalı süpürgesi yapımıyla başladığı iş hayatında yerli elektrikli araçları yurt dışına satıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalı süpürgesi yapımıyla başladığı iş hayatında yerli elektrikli araçları yurt dışına satıyor

Çalı süpürgesi yapımıyla başladığı iş hayatında yerli elektrikli araçları yurt dışına satıyor
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Ekonomi

Sakarya'da, çalı süpürgesi yapımıyla başladığı iş hayatında başarı çıtasını yükselterek yerli imkanlarla yaklaşık 100 çeşit elektrikli aracın üretildiği fabrikayı kuran Hamit Bektaş, Avrupa standartlarındaki mini elektrikli otomobili gelecek yıl banttan indirmeye hazırlanıyor.

Sakarya'da, çalı süpürgesi yapımıyla başladığı iş hayatında başarı çıtasını yükselterek yerli imkanlarla yaklaşık 100 çeşit elektrikli aracın üretildiği fabrikayı kuran Hamit Bektaş, Avrupa standartlarındaki mini elektrikli otomobili gelecek yıl banttan indirmeye hazırlanıyor.

Karasu ilçesinde elektrikli endüstriyel temizlik araçlarının yanı sıra eğitim amaçlı itfaiye, polis ve ambulans aracı üreten TEKTEM Makina, bunları başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediyor.

Çalı süpürgesi yapımıyla başladığı iş hayatında 120 personeliyle ülke ihracatına katkıda bulunan firmanın genel müdürü Bektaş, AA muhabirine, endüstriyel temizlik aletleri sektöründe gördükleri ihtiyaç nedeniyle üretime başladıklarını belirtti.

Sakarya'da tamamı yerli ve milli ürünlerin yüzde 50'sini 70 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Bektaş, sokak süpürme aracı üretiminde oldukça yol aldıklarını bildirdi.

Bektaş, 2010 yılında TÜBİTAK'a başvurarak sokak süpürme aracı üretimine başladıklarını, 2017 yılında ise hibrit üretime geçtiklerini aktararak, "Dünyada hibrit sokak süpürme aracı üretimi yapan ilk firma olduk. Bu konsept ürünlerin ekonomik olarak alımı daha kolay hale geldi. Seri üretime geçerek sokak temizleme araçlarını ülkemizde lüks olmaktan çıkararak kullanımını yaygınlaştırmayı ve gelişmekte olan ülkelerin daha rahat alım yapabileceği fiyatlara satmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Aracın tüm aksamını Sakarya'daki tesislerinde ürettiklerini vurgulayan Bektaş, şunları söyledi:

"Araçlarımızın motor aksamları, plastikleri, enjeksiyon plastikleri, savurma lastikleri, çelik konstrüksiyonları ile fiber teknolojisinden termoformik teknolojiye kadar tüm parçalarını kendi tesisimizde üretiyoruz. Bu üretimlerle de dünya fuarlarında bir Türk markası olarak yerimizi alıyoruz. Böylece Türkiye'de de endüstriyel temizlik makinelerinin üretildiğini tüm dünyaya kanıtlıyoruz."

Bektaş, bunların yanı sıra trafiğe çıkabilecek plaka ve ruhsata sahip, Avrupa standartlarında mini yerli otomobil çalışmalarının bulunduğunu belirterek, "Pickup tarzı yük taşıyan araç üretimine de başladık. 2022 yılında bu araçları banttan indirerek Avrupa'ya ihraç etmeyi hedefliyoruz. Türkiye pazarında da yük ve yolcu taşımak adına ekonomik bir seçenek sunmanın gururunu yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Firmanın Halkla İlişkiler Sorumlusu Ayson Karabağ ise "Başta Azerbaycan ve Karabağ sokakları olmak üzere tüm Türk devletlerinin belediyelerine bu ürünlerin ulaşmasını amaçlıyoruz. Yerli ve milli üretim olan Türk firmasına ait endüstriyel hibrit sokak temizleme araçlarını üreten mühendis grubumuzla gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta şehit sayımız 2'ye yükseldi
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta şehit sayımız 2'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Aleyna Tilki Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çalı süpürgesi yapımıyla başladığı iş hayatında yerli elektrikli araçları yurt dışına satıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 11:11:42. #1.14#

title