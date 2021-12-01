Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Muhtarlar Korosu Konseri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Muhtarlar Korosu Konseri

Habermetre - Haberler | Toplum
Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Muhtarlar Korosu Konseri

Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Muhtarlar Korosu Konseri Çalgıcı Mektebi Roman OrkestrasıMuhtarlar Korosu Konseri / Yenişehir 2 Aralık 2021 Perşembe Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi Sosyal Medya Hesaplarımız.

Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Muhtarlar Korosu Konseri

Çalgıcı Mektebi Roman OrkestrasıMuhtarlar Korosu Konseri/ Yenişehir

2 Aralık 2021 Perşembe

Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi

Sosyal Medya Hesaplarımız

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title