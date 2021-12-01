Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Muhtarlar Korosu Konseri
Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Muhtarlar Korosu Konseri Çalgıcı Mektebi Roman OrkestrasıMuhtarlar Korosu Konseri / Yenişehir 2 Aralık 2021 Perşembe Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi Sosyal Medya Hesaplarımız.
Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Muhtarlar Korosu Konseri
Çalgıcı Mektebi Roman OrkestrasıMuhtarlar Korosu Konseri/ Yenişehir
2 Aralık 2021 Perşembe
Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi
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