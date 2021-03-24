Çaldıran Ovası'nın doğal sit alanı olarak tescil ve ilan edilmesi sevinci
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Çaldıran Ovası'nın doğal sit alanı olarak tescil ve ilan edilmesi sevinci

24.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:30
Çaldıran Ovası'nın doğal sit alanı olarak tescil ve ilan edilmesi sevinci

Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Çaldıran Ovası'nın doğal sit alanı olarak tescil ve ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Çaldıran Ovası'nın doğal sit alanı olarak tescil ve ilan edilmesi memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Van İli Çaldıran İlçesi sınırları içerisinde bulunan Çaldıran Ovası potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi" ilçede sevinçle karşılandı. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çaldıran ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çaldıran Ovası potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi' kararı, ilçemize hayırlı olsun. Bu kararda emeği geçen Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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