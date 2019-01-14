Çaldıran Kayak Merkezine Yoğun İlgi

Van'ın Çaldıran ilçesindeki geçen yıl hizmete giren Termal Kayak Merkezine yoğun ilgi giderek artıyor.

Çaldıran Belediyesi tarafından kurulan kayak merkezinin açılması ile birlikte kayak severlerin uğrak haline geldi.Doğal karın ve rahat kayağın yapıldığı dağların yamaçlarına kurulan kayak termal merkezine çevre il ve ilçelerden gelen kayak severlerin eğlenceli ve hoşça zaman geçirdikleri bir yer oldu. Son iki yılda Van Abalı Kayak Merkezinin kar azlığından dolayı açılamaması ise kayak severler Van merkezine 100 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran kayak merkezine gelerek kayıyorlar. Hafta içi belediye araçları ile kayak merkezine taşınan öğrencilere kayak eğitmenlerince eğitim verilirken, gelecekteki kayakçılar yetiştiriliyor. Hafta sonları ise Çaldıran ve çevre il ilçelerden gelen kayakseverleri ağırlıyor. Geçen sene binlerce kayaksevere hizmet veren termal kayak merkezi bu yılda da beklenenin üzerinde misafir ağırlıyor. Dünyada kayak merkezi ve termalin bir arada bulunduğu üçüncü termal kayak merkezi olduğunu belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "Çaldıran Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden bir tanesi. Bu yıl çok sert bir kışla karşıkarşıyayız. Geçen yıl belediyemizce açılan Çaldıran termal kayak merkezi bu sene de hizmete açmış bulunuyoruz ve bu aşırı soğuklar kayak merkezimiz sayesinde vatandaşlarımızın güzelce hoşça sıcak vakit geçirdiği ortam oldu. Burada özellikle ilçeden vatandaşlarımız kamuda çalışan görevlilerimiz, hatta komşu il ve ilçelerden gelen yoğun bir taleple karşıkarşıyayız. Özellikle Gevaş Abalı Kayak Merkezi yeterince kar olmamasından dolayı insanlar buraya geliyor. Çünkü tek kayak merkezi burası. Burada da geçen hafta yoğun kar yağışı gördük. Aşırı bir soğuk zaten. Çaldıran'ın doğal bir iklimi kayak merkezimiz nisan başlarına kadar açık kalacak. Tüm kayak severleri Çaldıran kayak merkezine davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA