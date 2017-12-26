Çaldıran Kayak Merkezine Kavuştu

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından yapımına başlanan kayak merkezi tamamlandı.



Çetin kış şartlarının yaşandığı ve yer yer kar kalınlığının iki metreyi bulduğu Çaldıran ilçesinde, belediye tarafından yaz mevsiminde yapımına başlanan kayak merkezi tamamlandı. Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan dağların yamacına kurulan kayak merkezine baby lift sistemi kurularak kayak severlerin hizmetine sunuldu. Baby lift taşıma kapasitesiyle saatte 600 kişiye hizmet verebilen kayak merkezinde; 50 araçlık otopark, dinlenme yerleri, banklar, piknik masaları, kafeterya, lavabolar ile sıcak ve soğuk içeceklerin de bulunabileceği mekanları yer alıyor. Van'ın ikinci kayak merkezi olarak halka hizmet verecek olan kayak merkezine çevre il ve ilçelerden de kayak severlerin gelmesi bekleniyor.



Kayak merkezi için renkli bir açılış yapacaklarını ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "Kış mevsiminin yoğun yaşandığı tarihi ilçemize ilimizin ikinci kayak merkezini kurduk. İlçemizdeki dağ yamaçlarında kayak merkezine uygun yerler vardı. Bizler bunu değerlendirdik ve kalıcı projelerimiz arasında yer alan kayak merkezini de hizmete sunduk. Ayrancılar mevkiinde kurduğumuz kayak merkezimizde termal bulunmaktadır. Termal otellerin de vatandaşlarımız tarafından yakın zamanda yaptırılarak bir yandan kayak merkezi diğer yandan termal tesislerden faydalanılacak. Bu hem ilçemizin tanıtımına hem de ekonomik açıdan katkı sunacaktı. Burada vatandaşlarımız ve eğitim gören öğrencilerimiz kayakla tanışacak. Öğrencilerimiz arasında başarılı olanların ise ülke çapında yapılacak yarışmalara katılmalarını sağlayacağız. Kayak merkezimiz beş ay boyunca kayak severlerin hizmetinde olacaktır. Burada snowboard, kayaklı koşu, kuzey kombine sporları yapılabilecek. Karın yağmasıyla birlikte yapacağımız renkli açılaşa tüm halkımızı davet ediyorum. İlçemize yapılan bu hizmetin sevincini halkımızla paylaşacağız" dedi. - VAN