Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu kapatıldı

10.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:52

Van'ın Çaldıran ilçesiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin düştüğü Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Tendürek Geçidi'nin saat 10.45 itibariyle trafiğe kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgede de AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı" denildi. - VAN

Kaynak: İHA