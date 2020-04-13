Çaldıran'daki bir mahallede karantina sona erdi Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi'nde korona virüsü nedeniyle uygulanan karantina bu sabah sona erdi.

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi'nde korona virüsü nedeniyle uygulanan karantina bu sabah sona erdi.

İstanbul'dan taziye için mahalleye gelen bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 27 Mart'ta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Han Mahallesi'nde karantina uygulanmıştı. Mahallede yapılan sağlık taraması ve sürenin tamamlanmasının ardından karantina bu sabah sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA