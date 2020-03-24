Çaldıran'da yüzlerce iş yeri dezenfekte edildi
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Çaldıran, Türkiye, Van, 3. Sayfa

Çaldıran'da yüzlerce iş yeri dezenfekte edildi

Van'ın Çaldıran Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan yüzlerce iş yerini dezenfekte etti.

24.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:19
Çaldıran'da yüzlerce iş yeri dezenfekte edildi

Van'ın Çaldıran Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan yüzlerce iş yerini dezenfekte etti.

Dünyada ve Türkiye'de ölümlere neden olan korona virüs salgınından korunmak amacıyla alınan tedbirler Çaldıran'da da devam ediyor. Çaldıran Belediye Başkanlığı her geçen gün yeni önlemler alarak korona virüs salgınını önlemek için yüzlerce iş yerini dezenfekte etti. Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerimizi en üst seviyeye taşımış bulunmaktayız. Tedbir amaçlı yapılması gereken her türlü önlemi almış bulunmaktayız. İlçemizde zaman kaybetmeden resmi kurum kuruluşlar, özel ve ticari araçların dezenfekte çalışmalarını tamamladık, resmi kurumlar, STK'lar, okul, hastane, cami gibi insanların uğrak yerlerin dezenfektasyon çalışmasını tamamladıktan sonra ilçemizde bulunan yüzlerce iş yerinin de dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Merkezimizde bulunan cadde ve sokakların sabunlu suyla yıkanması ile çalışmalarımız aralıksız devam ediyor edecektir. Özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizin ve halkımızın zamanlarını evlerinde geçirmeleri için zabıta ekiplerimiz gerekli çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sık sık anonslar yapmaktayız. Temennimiz bir an önce korona virüs salgının ülkemizde ve dünyada son bulmasıdır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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