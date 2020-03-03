Çaldıran'da yeni tip koronavirüs eğitimi
Haberler » Güncel » Çaldıran'da yeni tip koronavirüs eğitimi - Haber

Çaldıran'da yeni tip koronavirüs eğitimi

Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitim programı düzenlendi.

03.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:44
Çaldıran'da yeni tip koronavirüs eğitimi

İlçe Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitim programı düzenlendi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 'da ortaya çıkmasıyla 'da da bilgilendirme seminerleri düzenlenmeye başlandı.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Sağlık Müdürlüğünde görevli Sibel Akgül ile Eylül Yekid, koronavirüse karşı alınacak önlemler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, ilçedeki kurumlarda görevli personeller katıldı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler