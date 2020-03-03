Çaldıran'da yeni tip koronavirüs eğitimi
Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitim programı düzenlendi.
Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitim programı düzenlendi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün İran'da ortaya çıkmasıyla Van'da da bilgilendirme seminerleri düzenlenmeye başlandı.
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Sağlık Müdürlüğünde görevli Sibel Akgül ile Eylül Yekid, koronavirüse karşı alınacak önlemler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Toplantıya, ilçedeki kurumlarda görevli personeller katıldı.
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Kaynak: AA