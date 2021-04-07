Çaldıran'da vahşet
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Çaldıran'da vahşet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çaldıran'da vahşet

Van'ın Çaldıran ilçesindeki metruk bir evde işkenceyle öldürüldüğü ileri sürülen onlarca köpeğin leşi bulundu.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki metruk bir evde işkenceyle öldürüldüğü ileri sürülen onlarca köpeğin leşi bulundu.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde uzun süredir kullanılmayan metruk bir evden rahatsız edici kokuların gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediye yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine yapılan incelemede vahşice öldürülen 60-70 köpek ölüsü tespit edilirken, durum güvenlik güçlerine bildirildi.

Yapılan katliamın insanlık dışı olduğunu belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde maalesef vahşice ve hunharca, insanlıktan nasibini almamış kişi ya da kişiler tarafından çok sayıda hayvan katledilmiş. Bu yapılan katliamı şiddetle kınıyoruz. Konunun emniyet güçlerine bildirilmesi ile birlikte inceleme başlatmış. Temennimiz bu vahşice yapılan katliamın sorumlularının bir an önce bulunması ve adalet önüne çıkarılmasıdır. Çaldıran Belediyesi olarak da katillerin bulunması için elimizden gelebilecek her türlü çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz. Yaşanan olay bizleri ve ilçe halkını çok üzmüştür. Hayvan sevgisi olmayan bir insan, asla insan ve vatan sevgisinden anlayamaz. Yüce dinimizde hayvan sevgisi cennete girmenin vasıtası olarak bildiriliyor. Kainattaki her şey sevgiden doğmuş ve sevgiden doğan her canlıyı sevmek zorundayız. Yaşanan olaydan dolayı ilçem adına üzüntümüzü belirtir, adaletin bir an önce tecelli etmesini temenni ederim" dedi. - VAN

Çaldıran'da vahşet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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