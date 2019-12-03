Çaldıran'da trafik kazası, 1 yaralı

03.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:03

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saat 17: 00 sularında Sellik Mahallesi civarında meydana geldi. Kaza ihbarını alan jandarma, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA