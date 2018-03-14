Çaldıran'da Sıfır Atık Projesi Başlatıldı

Çaldıran ilçesinde çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla Sıfır Atık Projesi başlatıldı.

Çıldıran Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Tekin Dundar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yürütülen proje ile ilçenin daha temiz ve daha yaşanabilir hale getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Özellikle plastik ve pil atıklarının çevreye çok uzun yıllar zarar verdiğine işaret eden Dundar, şöyle konuştu:

"Ambalaj atık yönetmeliği esaslarına uygun olarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, ekonomiye kazandırılması için kağıt, plastik, pil, atık yağ ve benzeri geri dönüşümü yapılacak atıkların toplanmasına başlanıldı. Tüm kamu kurumları ve ilçe merkezimizin yoğunluğunun bulunduğu farklı iki noktada uygulanacak proje hem insan sağlığı hem de ilçemizin temizliği açısından büyük önem taşıyor. İlçe halkının da bu konuda çok duyarlı davranacağını düşünüyorum."