Çaldıran'da selzedelerin yaraları sarılıyor
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Çaldıran'da selzedelerin yaraları sarılıyor

Çaldıran'da selzedelerin yaraları sarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Mehmet Ali Çiftçi, yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Mehmet Ali Çiftçi, yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarla bir araya geldi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşları ziyaret eden İlçe Başkanı Çiftçi ve beraberindeki İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emrah Gültepe, Kadın Kolları Başkanı Filiz Çınarbay ile Osmanlı Mahallesi'nde ağır hasarlı 10 evi dolaşarak selzedelere kıyafet ve gıda yardımında bulundu. İlçe Başkanı Çiftçi, devlet desteğinin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi. - VAN

Çaldıran'da selzedelerin yaraları sarılıyor
Çaldıran'da selzedelerin yaraları sarılıyor
Çaldıran'da selzedelerin yaraları sarılıyor
Çaldıran'da selzedelerin yaraları sarılıyor
Çaldıran'da selzedelerin yaraları sarılıyor
Çaldıran'da selzedelerin yaraları sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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