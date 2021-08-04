Çaldıran'da selzedelere gıda ve yemek yardımı

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selde zarar gören mahalle ve mezralarda yaşayanlara gıda ve yemek yardımı yapılıyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selde zarar gören mahalle ve mezralarda yaşayanlara gıda ve yemek yardımı yapılıyor.

Selden etkilenen Osmanlı ve Çubuklu mahalleleri ile Çoraklı mezrasında belediye ekipleri tarafından temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Belediye ve Kaymakamlık ekipleri de vatadaşlara gıda kolisi dağıtıyor ve yemek ikramında bulunuyor.

Gıda kolilerini teslim alan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca