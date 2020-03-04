Çaldıran'da şehitler için mevlit okutuldu
Van'ın Çaldıran ilçesinde İdlib şehitleri için mevlit programı düzenlendi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde İdlib şehitleri için mevlit programı düzenlendi.
Kaymakamlık tarafından organize edilen program, Merkez Camisinde gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler ve bölgede bulunan askerler için dua edildi, mevlit okundu.
Programa Kaymakam Adem Can, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA