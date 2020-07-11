Çaldıran'da odunluk yangını
Van'ın Çaldıran ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
11.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:09
Van'ın Çaldıran ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran ilçesine bağlı Yassıtepe Mahallesinde meydana geldi. Odunlukta yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - VAN
Kaynak: İHA